Переобулся в полете: в рядах украинских полицейских нашелся бывший боевик "ЛНР" (фото)

Оперативники СБУ раскрыли экс-боевика "ЛНР" в рядах полиции.

Об этом в четверг 17 июня сообщили в Телеграм-канале СБУ.

Перейти на сторону Украины мужчина решил после оттеснения боевиков украинскими военными на Луганщине.

Так, с 2014 года задержанный "служил" в незаконном вооруженном "формировании Дремова", которое в то время контролировало Северодонецк.

После этого бывший боевик скрывался на территории РФ и во временно оккупированном Крыму, после чего вернулся в Украину.

Оперативники мужчину задержали и уже сообщили ему о подозрении.

Фото с места задержания подозреваемого:

Напомним, что 11 июня сотрудники СБУ разоблачили и задержали военнослужащего ВСУ, завербованного подконтрольным спецслужбам РФ так называемым "министерством государственной безопасности ДНР".