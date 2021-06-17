Скачать
Четверг, 17.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Украина - Северная Македония: стартовые составы на матч Евро-2020
Украина - Северная Македония: стартовые составы на матч Евро-2020
Соло Притулы и туманное будущее остальных: чего ожидать от "Голоса" после раскола
Соло Притулы и туманное будущее остальных: чего ожидать от "Голоса" после раскола
"Ты за президента или за олигархов?" К чему Украину приведет деолигархизация Зеленского
"Ты за президента или за олигархов?" К чему Украину приведет деолигархизация Зеленского
Нардепы не угомонились после драки в Раде: в скандале всплыл и Янукович (видео)
Нардепы не угомонились после драки в Раде: в скандале всплыл и Янукович (видео)

Переобулся в полете: в рядах украинских полицейских нашелся бывший боевик "ЛНР" (фото)

Переобулся в полете: в рядах украинских полицейских нашелся бывший боевик "ЛНР" (фото)
Обновлено 14:44 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Оперативники СБУ раскрыли экс-боевика "ЛНР" в рядах полиции.

Об этом в четверг 17 июня сообщили в Телеграм-канале СБУ.

Перейти на сторону Украины мужчина решил после оттеснения боевиков украинскими военными на Луганщине.

Так, с 2014 года задержанный "служил" в незаконном вооруженном "формировании Дремова", которое в то время контролировало Северодонецк.

В Северодонецке Луганской области боевик ЛНР хотел взорвать авто военного разработчика, но его задержали

После этого бывший боевик скрывался на территории РФ и во временно оккупированном Крыму, после чего вернулся в Украину.

Оперативники мужчину задержали и уже сообщили ему о подозрении.

Фото с места задержания подозреваемого:

Напомним, что 11 июня сотрудники СБУ разоблачили и задержали военнослужащего ВСУ, завербованного подконтрольным спецслужбам РФ так называемым "министерством государственной безопасности ДНР".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 186

Все по теме:

ВСУ, ЛНР.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Есть сигналы для Украины: сеть обсуждает итоги переговоров Путина и Байдена
02 "Пишу курсовую на е**чем украинском языке": в Харькове студентка угодила в языковой скандал (видео)
03 Путин и тут все перекрутил: что на самом деле Байден сказал Путину об Украине
04 "Нечего обсуждать": Путин резко высказался о вступлении Украины в НАТО
05 Байден ограничился одним жестом, комментируя итоги встречи с Путиным (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Неизвестный &quot;минёр&quot; парализовал метро в Киеве: под прицел попали три ключевые станции и не только
Неизвестный "минёр" парализовал метро в Киеве: под прицел попали три ключевые станции и не только
Появилось видео, из-за чего дрались депутаты в Раде
Появилось видео, из-за чего дрались депутаты в Раде
&quot;Ничего умнее не придумали&quot;: оккупанты Крыма &quot;пояснили&quot; конфуз с Аксеновым в Крыму (видео)
"Ничего умнее не придумали": оккупанты Крыма "пояснили" конфуз с Аксеновым в Крыму (видео)
&quot;Сереженька, отец троих детей&quot;: Леся Никитюк показала видео, где ее целует Притула
"Сереженька, отец троих детей": Леся Никитюк показала видео, где ее целует Притула
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь