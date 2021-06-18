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В Черноморске мужчина с тесаком в руках устроил "охоту" на прохожих - инцидент попал на видео

В Черноморске мужчина с тесаком в руках устроил "охоту" на прохожих - инцидент попал на видео
Обновлено 22:25 Сегодня Телеграф Фото: IT-3

В Черноморске, что в Одесской области неадекватный мужчина с тесаком в руках бросался на прохожих. 

Об этом пишет местный новостной портал IT-3

Мужчина был обезоружен и задержан правоохранителями. К счастью никто во время инцидента не пострадал. 

Согласно заявлению пресс-секретаря местной полиции Елены Будник задержанный психически болен и его доставили в лечебницу. 

А по данным главы "Муниципальной варты" Петра Канарьяна, этот же мужчина 24 мая ворвался в универмаг "Центральный", где устроил погром и облил прилавок одного из магазинов горючей жидкостью в попытке его поджечь. 

Как сообщалось ранее, в Киеве посреди дня злоумышленники ворвались в квартиру студента, оглушили его и похитили миллион гривен и золотые украшения.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Полиция, Одесская область, Черноморск.
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