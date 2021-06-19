В море у берегов Черноморска загорелось судно: видео происшествия

В Черном море у берегов Черноморска загорелось судно Greıfswald.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Одесса как она есть".

Сообщается, что судно стоит на рейде и принадлежит украинской судоходной компании "Укрферри".

Известно, что возгорание произошло в машинном отсеке. Сгорели четыре двигателя.

Greifswald - крупнейший в мире грузопассажирский паром класса "RoRo", зарегистрированный в Панаме, принадлежит украинской судоходной компании "Укрферри", которой и эксплуатируется. Находится под классификационным надзором "Германского Ллойда".

Напомним, в марте у берегов Румынии потерпел крушение российский сухогруз "Volgo Balt 179" с украинцами на борту.

А 17 января у берегов Турции потерпел крушение сухогруз Arvin, экипаж которого, в основном, состоял из украинцев. Удалось спасти 6 человек, 6 погибли.