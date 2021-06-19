"Говорила, что украинский - это язык де*илов": знакомые рассказали об избившей школьника с инвалидностью учительнице

После того, как в сети появилось видео избиения ребенка педагогом в инклюзивном классе для детей с особыми потребностями 58-й школы Киева выяснилось, что устроившая это женщина является учителем начальных классов высшей категории, которая постоянно обзывает детей.

Об этом пишет в субботу, 19 июня, интернет-издание "КП в Украине".

"Я когда-то работала в этой школе. Эта учительница систематически обзывала детей (дебилами, больными, идиотами). На мои замечания администрации я оказалась еще и виновной. Ибо я никто, а то заслуженный педагог. Не выдержала - уволилась. Лица не видно, но я узнаю ее из тысячи. Я взрослый человек - получила травму на годы, что говорить о детях", - пишет в группе "Батьки SOS" одна из пользователей.

Действующие коллеги этой учительницы не комментируют произошедшее. Зато бывшие охотно делятся информацией.

"Я преподавала польский язык в этой школе и несколько раз в неделю бывала у неё в кабинете. Она единственный учитель, который мог себе позволить детей обзывать дебилами, больными. Говорила, что и родители их такие же", - приводит издание слова экс-сотрудницы школы №58.

"Высказывалась она в основном на русском языке. Говорила, что украинский - это язык дебилов. Когда я обратила внимание администрации школы на такое поведение, то адекватной реакции не последовало. Надо мной посмеялись. Ведь у нее весь кабинет завешан грамотами, она заслуженный учитель", - добавила она.

Единственной реакцией, по словам собеседницы издания, стало замечание завуча на педсовете: "Диагноз "дебил" может ставить только врач". И на этом все.

"Когда я работала в этой школе, Елена еще не вела инклюзивный класс. Я спросила, почему в ее классе 24 ребенка, а в параллельном десять? Она ответила, что это инклюзивный класс, в нем не может быть много детей. И добавила: лучше 25 нормальных школьников, чем по 5 дебилов и идиотов с имбецилами", - говорит экс-сотрудница учебного заведения.

По ее словам, "однажды между детьми возник конфликт, после чего она кричала на мальчика, что он больной на голову и что такого, как он, лечить надо. Когда дети начинали плакать, она кричала на них, чтобы перестали выть. И все это систематически".

Как сообщалось, на Одесчине подросток попал в больницу, подорвав петарду в школе.