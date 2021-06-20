На улице воды достаточно: Ялта уже третий день без водоснабжения

В оккупированном Крыму уже несколько дней идут сильные дожди. В восточных районах полуострова выпало почти две месячные нормы осадков в ночь на 17 июня.

В Ялте из-за продолжительных ливней вышла из берегов река Водопадная. Город страдает от наводнения.

Как сообщает "Крым Реалии", 18 июня "власти" объявили об отключении водоснабжения в регионе, а жителей призвали запасаться питьевой водой.

Российский "глава" Крыма Сергей Аксенов обещал, что стабильная подача воды в дома жителей Ялты возобновится уже 19 июня, однако восстановление отложили.

Согласно сообщению Телеграм-канала "Раньше всех", по состоянию на утро 20 июня, Ялта снова отключена от водоснабжения из-за аварии на водопроводной очистной станции

Вода будет подаваться всего 2 часа в день по графику, а ялтинцам и туристам предлагают заказывать водовозки.

Отметим, что в результате потопа в Ялте травмы получили 18 человек, один человек погиб, еще один пропал без вести. "Власти" оккупированного Крыма уже оценили ущерб от потопа в Ялте и назвали случившееся "природной катастрофой". Людям запрещено купаться в море в Ялте, поскольку 46 пляжей нуждаются в очистке.