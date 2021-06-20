Апокалипсис на Дарнице: в Киеве снова прорвало трубу (видео)

20 июня в Киеве на Дарнице произошло очередное ЧП с теплосетью.

Как сообщает Телеграм-канал Dtp.kiev.ua. на Дарницком Бульваре появился гейзер и образовывается новый водоём.

Предварительно, произошёл прорыв трубы, люди спасают машины. Коммунальные службы пока не приехали.

В свою очередь "Kyiv Operative" сообщает, что проезд заблокирован и передает привет коммунальщикам.

"Пламенный привет коммунальным службам города с апокалипсиса, который произошёл на Дарницком бульваре. Проезд практически невозможен. Объезжайте", -говорится в сообщении.

Напомним, в мае в Голосеевском районе Киева у станции метро "Лыбедская" возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" вновь прорвало трубу. После чего провалилась дорога и образовалась воронка в асфальте.