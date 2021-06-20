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Убийство девочки в Никополе: полиция задержала 15-летнего подростка (фото)

Убийство девочки в Никополе: полиция задержала 15-летнего подростка (фото)
Обновлено 18:29 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

В Никополе (Днепропетровская область) 19 июня в промзоне было найдено тело убитой 15-летней девочки, которая пропала несколько дней назад.

Как сообщает полиция области, злоумышленника быстро нашли. 

Ним оказался 15-летний знакомый убитой. В настоящее время его отправили под стражу на 35 дней. 

Согласно предварительным данным, убийство произошло 14 июня. Парень завел девушку на пустырь за заброшенным зданием и там ее задушил, а после этого сбежал с места происшествия. 

О мотивах такого поступка несовершеннолетнего не сообщается. Подростку сообщено о подозрении по части 2 статьи 115 (умышленное убийство). Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось ранее, в Харькове на улице Новоалександровской помощник нардепа "Слуги народа" устроил стрельбу на парковке из-за места у зарядной станции. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Полиция, Никополь, Убийство, Днепропетровская область.
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