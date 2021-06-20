Убийство девочки в Никополе: полиция задержала 15-летнего подростка (фото)

В Никополе (Днепропетровская область) 19 июня в промзоне было найдено тело убитой 15-летней девочки, которая пропала несколько дней назад.

Как сообщает полиция области, злоумышленника быстро нашли.

Ним оказался 15-летний знакомый убитой. В настоящее время его отправили под стражу на 35 дней.

Согласно предварительным данным, убийство произошло 14 июня. Парень завел девушку на пустырь за заброшенным зданием и там ее задушил, а после этого сбежал с места происшествия.

О мотивах такого поступка несовершеннолетнего не сообщается. Подростку сообщено о подозрении по части 2 статьи 115 (умышленное убийство). Следственные действия продолжаются.

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