Упавший с канатной дороги в Харькове парень очнулся: уже начал сам дышать, но ест через трубочку

17-летний парень из Харькова, который 13 июня выпал из кабинки городского фуникулера и угодил под колеса автомобиля, пришел в себя.

Как сообщает телеграм-канал Харьков Life, парень вышел из комы и уже может дышать самостоятельно.

"Пока он в реанимации. Его отключили от аппарата, он уже дышит самостоятельно, ест через трубочку", - говорит мать парня Мария.

Хоть о выписке из больницы говорить еще рано, но врачи отмечают положительную динамику в его состоянии.

Он уже может реагировать на слова окружающих и кивать. Кроме того, он узнает родственников.

По словам матери подростка, в первый день ему сделали трепанацию черепа и собрали таз по частям.

Ранее мать парня рассказывала, что ее сын не пытался покончить с жизнью, а просто пытался похвастаться перед друзьями, в конечном итоге это чуть не обернулось катастрофой.