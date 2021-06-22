Водитель ровенской маршрутки умер после избиения сыном пассажирки: подробности трагедии (видео)

В больнице под Ровно умер 56-летний водитель маршрутки, которого еще 7 июня избил сын одной из пассажирок.

Об этом сообщает "Общественное".

"Мужчина случайно встретил водителя и спросил его, почему он накануне отказал в остановке его матери. Тот не ответил и применил нецензурную брань. Житель Великой Емельян разозлился и ударил водителя в лицо", - рассказывала пресс-офицер Нацполиции области Юлия Мозоль.

56-летний водитель маршрутки упал на асфальт и потерял сознание.

"Травмированного мужчину госпитализировали в реанимацию, у него была закрытая черепно-мозговая травма и перелом основания черепа", - отметила пресс-офицер.

Как сообщал "Телеграф", в среду, 10 февраля, в Киеве водитель маршрутки устроил серьезные разборки с пассажиром, апогеем которых стала драка.