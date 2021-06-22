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Киев накрыла пылевая буря: как это влияет на человека и окружающую среду
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Киев накрыла пылевая буря: как это влияет на человека и окружающую среду

Киев накрыла пылевая буря: как это влияет на человека и окружающую среду
Обновлено 18:08 Сегодня Телеграф

Во вторник, 22 июня, на фоне жары и смога, накрывшего Киев, в столице заметили пылевую бурю.

Об этом в Facebook написал Егор Фирсов, опубликовав фото необычного для этих краев явления.

"Киев снова накрыла пылевая буря. Ранее пылевые бури имели больше шансов образовываться на юге или востоке, но теперь они подбираются севернее", - написал он.

По его словам, температурные скачки и природные аномалии уже становятся повседневностью.

Отметим, что необычное помутнение воздуха было замечено и в Бердянске (Запорожская область). По данным местного издания "Бердянск 24", это атмосферное явление называется мглой. Нечастое для наших широт. Но, тем не менее, случающееся.

Влажность невысокая – в пределах 60%. На порядок меньше, чем при тумане или дымке. Спровоцирована мгла, скорее всего, продолжительными ветрами, которые подняли пыль вверх.

Как пыль влияет на здоровье человека?

Переносимая по воздуху пыль представляет серьезную угрозу для здоровья человека. Например, частицы, размером менее 10 мкм, часто попадают в нос, рот и верхние дыхательные пути, в связи с чем могут вызывать респираторные расстройства, такие как астма, трахеит, пневмония, аллергический ринит и силикоз. Однако более мелкие частицы могут проникать в нижние дыхательные пути и попадать в кровоток, где они могут воздействовать на все внутренние органы и вызывать сердечно-сосудистые нарушения.

Как сообщал "Телеграф", ранее на этой неделе в Украине будет преобладать жаркая погода. Небольшой спад температур ожидается только на выходных.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Киев, Фото, Пылевая буря.
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