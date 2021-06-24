"Жертвы России везде": журналистка из Луганска рассказала о печальной встрече с иностранцем

В результате российской агрессии привычной жизни и дома лишились разные люди. Так случилось и с мужчиной из Сирии, который уехал из страны из-за действий РФ.

Об этом в Фейсбуке сообщила журналистка Юлия Родченко, которой также пришлось уехать из Луганска из-за российской агрессии.

По ее словам, она была на рынке в Стамбуле (Турция) и пообщалась с продавцом специй. Мужчина рассказал ей, как ему пришлось покинуть родной дом и привычную жизнь из-за агрессии РФ в Сирии.

"Жертвы России всюду, они разные, но боль во всех почти одинаковая", — отметила журналистка.

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