Под Одессой пьяный военный устроил серьезную аварию и поплатился (фото)

В ночь на среду, 23 июня, под Одессой (Южное), на трассе Одесса-Киев 21-летний военный за рулем Jeep Grand Cherokee устроил серьезную аварию.

Об этом сообщает "Украинская Служба Информации".

"У пострадавшего в ДТП диагностирована черепно-мозговая травма", - говорится в сообщении.

При этом издание уточняет, что от молодого военнослужащего разило алкоголем. На место вызвали следователя. При этом точно не известно, был ли солдат в выпившем состоянии за рулем или нет.

Как сообщал "Телеграф", ранее на трассе "Одесса-Южное" неподалеку от остановки "Фонтанка-3" произошла авария с фурой в результате чего она перевернулась и перекрыла дорогу.

А в Одессе, около трех часов ночи субботы, 5 июня, произошло ДТП с участием BMW, в результате чего 18-летнюю пассажирку зажало в машине.