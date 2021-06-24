Маленький мальчик выпил "Белизну" и получил сильнейшие химические ожоги: подробности

В Чугуеве (Харьковская обл.) в среду, 23 июня, днем маленький мальчик, 1 год и 7 месяцев, выпил разведенный в воде раствор "Белизны".

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на странице в соцсети Facebookв четверг, 24 июня.

Прибывшая на вызов бригада экстренной медицинской помощи оказала ребенку экстренную медицинскую помощь и с диагнозом "химический ожог слизистой оболочки рта и пищевода" его с мамой госпитализировали в лечебное учреждение.

"Центр ЭМП и МК напоминает, что для предотвращения таких несчастных случаев необходимо хранить химические вещества в недоступных для детей местах, не хранить их в емкостях из-под съедобных продуктов и не оставляйте маленьких детей без присмотра!", - говорится в сообщении

Как сообщалось, 22 мая в Костополе Ровенской области 22 мая, маленький мальчик наелся бабушкиных таблеток, его забрала "скорая" в реанимационное отделение областной детской больницы.