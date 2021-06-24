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В Киеве приняли важное решение по памятнику, напоминающему про "дружбу" с Россией (фото)

В Киеве приняли важное решение по памятнику, напоминающему про "дружбу" с Россией (фото)
Обновлено 14:55 Сегодня Телеграф

В Киеве хотят снести памятник дружбы Киева с Москвой, установленный в 2001 году в сквере по улице Маршала Якубовского.

Комиссия Киевсовета по вопросам собственности поддержала соответствующий проект решения.

"Документ еще должны рассмотреть на пленарном заседании городского совета, и после принятия - памятный знак, который не имеет ничего общего с реальностью, - демонтируют", - пояснил процедуру депутат Киевсовета Олег Левченко.

Поводом для такой инициативы стала российская агрессия против Украины в Крыму и на Донбассе, где уже восьмой год длится война.

"На 8 году войны, которую грубо и цинично развязала Россия на востоке нашего государства, после аннексии Крыма, акценты нужно расставлять особенно четко и понятно. Никакой дружбы с Россией нет, потому что это Украина - враг. И решение комиссии по вопросам собственности еще раз подчеркивает нашу стойкую позицию в этом вопросе", - говорит депутат.

Напомним, в рамках процесса деккомунизации с 2015 года на территории Украины было переименовано более тысячи населенных пунктов и 52 тысячи топонимов. По всей Украине демонтировано более 2,5 тысяч коммунистических памятников.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Подпечерах, под Ивано-Франковском, вандалы поиздевались над памятником Тараса Шевченко: под местным домом культуры у памятника Кобзарю отрезали голову.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Киев, Памятники, Фото, сносы.
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