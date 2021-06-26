В Днепре Volkswagen вылетел на тротуар, врезался в магазин и перевернулся: пассажиров забрала "скорая" (фото, видео)

В ночь на субботу, 26 июня, в Днепре произошло ДТП, в котором пострадали двое человек.

Как сообщает Информатор, трагедия произошла на Слобожанском проспекте в районе "Нашей Правды".

Автомобиль Volkswagen Passat ехал со стороны Подгорного и подрезал BMW, но чтобы избежать удара водитель свернул и столкнулся с Range Rover. В результате вылетел на тротуар, проехал по нему несколько десятков метров, врезался в магазин и перевернулся.

В салоне Volkswagen находились две девушки, которых забрала скорая. Водитель также пострадал - у него незначительные травмы в области лица.

На момент приезда скорой все пострадавшие были в сознании. На месте происшествия работают правоохранители.

Напомним, 25 июня в Харькове курсанты МВД на Мазде попали в ДТП, в результате которого пострадали пешеходы.

А в ночь на среду, 23 июня, под Одессой пьяный 21-летний военный за рулем Jeep Grand Cherokee устроил серьезную аварию.