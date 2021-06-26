Скачать
Суббота, 26.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Китай шантажировал Украину поставками вакцины: подробности
Китай шантажировал Украину поставками вакцины: подробности
Во главе стола - Украина: СМИ узнали, какой "противовес" готовят США и Германия на случай достройки "Северного потока-2"
Во главе стола - Украина: СМИ узнали, какой "противовес" готовят США и Германия на случай достройки "Северного потока-2"
Вслед за британским Defender в Черное море США направили и свой эсминец: для чего это нужно
Вслед за британским Defender в Черное море США направили и свой эсминец: для чего это нужно
Зарево стояло яркое: украинские военные устроили "веселье" боевикам на Донбассе (видео)
Зарево стояло яркое: украинские военные устроили "веселье" боевикам на Донбассе (видео)

В Днепре Volkswagen вылетел на тротуар, врезался в магазин и перевернулся: пассажиров забрала "скорая" (фото, видео)

В Днепре Volkswagen вылетел на тротуар, врезался в магазин и перевернулся: пассажиров забрала "скорая" (фото, видео)
07:24 Сегодня Телеграф Фото: Информатор

В ночь на субботу, 26 июня, в Днепре произошло ДТП, в котором пострадали двое человек.

Как сообщает Информатор, трагедия произошла на Слобожанском проспекте в районе "Нашей Правды".

Автомобиль Volkswagen Passat ехал со стороны Подгорного и подрезал BMW, но чтобы избежать удара водитель свернул и столкнулся с Range Rover. В результате вылетел на тротуар, проехал по нему несколько десятков метров, врезался в магазин и перевернулся.

ДТП в Днепре на проспекте Слобожанском 26.06.2021

ДТП в Днепре на проспекте Слобожанском 26.06.2021

ДТП в Днепре на проспекте Слобожанском 26.06.2021

В салоне Volkswagen находились две девушки, которых забрала скорая. Водитель также пострадал - у него незначительные травмы в области лица.

На момент приезда скорой все пострадавшие были в сознании. На месте происшествия работают правоохранители.

Напомним, 25 июня в Харькове курсанты МВД на Мазде попали в ДТП, в результате которого пострадали пешеходы.

А в ночь на среду, 23 июня, под Одессой пьяный 21-летний военный за рулем  Jeep Grand Cherokee устроил серьезную аварию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
Просмотры: 774

Все по теме:

ДТП, Авария, Днепр.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Евросоюз вновь ударил санкциями по Кремлю и озвучил условия их отмены
02 На концерте российского рэпера Басты в Киеве в ход пошли дымовые шашки (фото, видео)
03 В Киеве - огромные очереди на концерт выступавшего в Крыму рэпера Басты (фото)
04 Во главе стола - Украина: СМИ узнали, какой "противовес" готовят США и Германия на случай достройки "Северного потока-2"
05 В Германии мужчина с ножом убил троих прохожих (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинский воин погиб под обстрелом на Донбассе: подробности
Украинский воин погиб под обстрелом на Донбассе: подробности
В Колумбии обстреляли вертолет президента (видео)
В Колумбии обстреляли вертолет президента (видео)
В Украине за сутки от коронавируса умерли 35 пациентов
В Украине за сутки от коронавируса умерли 35 пациентов
Какой праздник 26 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 26 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь