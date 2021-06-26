У мэра Ровно, грозившего вывезти из города всех ромов, теперь проблемы с полицией (документ)

Против мэра Ровно Александра Третьяка открыли уголовное производство из-за высказываний о ромах.

Об этом сообщают журналисты rivne.online.

По данным издания, производство открыли по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины. Статья применима в случае умышленных действий, направленных на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, а также прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных привилегий граждан по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, инвалидности, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам.

Санкция статьи предусматривает штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-8500 грн.) Не исключается и ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В пресс-службе полиции подтвердили производство подтвердила и отметила, что продолжается досудебное расследование.

Напомним, 9 июня мэр в эфире "Радио Трек" отметил, что "идет к тому, что всех упакуют в автобус, и отвезут в их родное Закарпатье". Так он отреагировал на жалобы жителей Ровно по цыган, попрошайничают в центре города, цепляются к прохожим, портят имущество предпринимателей и тому подобное.

Как сообщал "Телеграф", позже Третьяк оправдался за свои слова.