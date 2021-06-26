"У него даже не встал бы": вскрылись детали жесткого буллинга школьницы, которую изнасиловал учитель под Днепром

Школьницу, которую в Кривом Роге на выпускном изнасиловал учитель, затравили одноклассники.

Об этом пишет "Заборона".

Одноклассники обвинили девушку в желании хайпануть, добавив, что "у него даже не встал бы".

"Поскольку я была пьяна, я была телом - он просто делал, что хотел. В какой-то момент я смогла только сказать, что без презерватива - нет. Он ответил что-то типа "Малышка, успокойся, все хорошо". Мне было очень больно, и я начала бы кричать и стонать - но не от удовольствия, мне просто было адски больно, - рассказала сама девочка.

По ее словам, девушка слышала, что кто-то подходил к двери, ручка дергалась.

"Он двумя руками закрыл мне рот. Далее просто шел процесс, я говорила, что мне больно, но он меня затыкал, и только бросал меня, как хотел - чтобы ему было приятно", - поделилась она.

Как сообщал "Телеграф", ранее под Одессой бомж изнасиловал 8-летнюю девочку, которая каталась возле дома на велосипеде.