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Мог поднять юбку: хореограф, изнасиловавший школьницу под Днепром, и раньше приставал к ученицам
Мог поднять юбку: хореограф, изнасиловавший школьницу под Днепром, и раньше приставал к ученицам

Мог поднять юбку: хореограф, изнасиловавший школьницу под Днепром, и раньше приставал к ученицам

Мог поднять юбку: хореограф, изнасиловавший школьницу под Днепром, и раньше приставал к ученицам
Обновлено 16:12 Сегодня Телеграф

28-летний учитель хореографии, изнасиловавший школьницу на выпускном вечере в Кривом Роге, не отличался нравственностью и не раз был уличен в похотливых поступках по отношению к своим ученицам.

Об этом сообщает "Заборона".

Антон преподавал хореографию в нескольких школах, в частности той, где в одиннадцатом классе училась Оля. Известно, что старшеклассницам он мог свободно сказать что-то в стиле: "Ой, такие пышные формы, люблю такое". Мог поднять юбку и сказать: "А, у тебя там шортики. Ну ладно".

"Я слышала все эти истории от других девушек", - рассказывает сама жертва.

По ее словам, одноклассница говорила, что он как-то звал ее танцевать - но чтобы она пришла к нему без лифчика.

"При мне он подходил к однокласснице, которая просто сидела и даже не смотрела в его сторону - поправил ей волосы за ухо, улыбнулся, пошел дальше", - поделилась старшеклассница.

На репетиции во время танца надо было закружиться и прижаться к учителю, и тогда Антон сказал девочке: "Ты не бойся, прижимайся ко мне, я не извращенец. Хотя ... Все может быть".

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно о буллинге, которому подвергается школьница, изнасилованная учителем в Кривом Роге.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 321

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Кривой Рог, Школьницы, Изнасилования.
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