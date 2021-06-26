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Спецназовца почти месяц искали в Кропивницком - нашелся живым и здоровым

Спецназовца почти месяц искали в Кропивницком - нашелся живым и здоровым
Обновлено 22:32 Сегодня Телеграф Фото: CBN

В Кропивницком почти месяц искали пропавшего бойца спецназа. 26-летний боец 3-го полка Валерий Капатилов нашелся живым и здоровым.

Об этом пишет Гордон

Капатилов исчез 28 мая. Перед этим он потерял свое удостоверение УБД и для его восстановления отправился с документами в почтовое отделение. После чего его никто не видел. 

О том, что бойца нашли сообщила его мать Маргарита Капатилова 22 июня. 

"Спасибо всем, кто помогал в поисках моего сыночка, я вам бесконечно благодарна за поддержку в трудную для меня минуту", - написала она, а затем добавила, что особо благодарна сотрудникам криминальной полиции. 

Почему ее сын пропал и что с ним случилось, она не сообщила. В полиции отметили, что мужчина не стал жертвой преступления и нашелся он в своем родном городе. Других деталей они предоставлять тоже не стали. 

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Как сообщалось ранее, боевик ОРЛО обманом вывез свою маленькую дочь из Харькова на оккупированные территории и не возвращает ребенка матери вот уже 10 месяцев. При этом он требует за нее выкуп в 10 тысяч долларов и регулярно шлет фото девочки с оружием в руках.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Кропивницкий, Валерий Капатилов.
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