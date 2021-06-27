"Банк" боевиков "ДНР" замахнулся на пенсии и зарплаты из Киева

Так называемый "Центральный республиканский банк ДНР", с помощью манипуляций с Минскими соглашениями, хочет получать деньги от Украины для выплат пенсий и зарплат жителям оккупированных территорий.

Об этом сообщил "ОстроВ".

По мнению сепаратистов, "экономическая часть Минских соглашений подразумевает… возобновление выплат пенсий и пособий жителям ДНР и ЛНР, а также восстановление банковской системы в Донбассе", при помощи Нацбанка Украины.

В то же время Минские соглашения предусматривали "восстановление соц-экономических связей с территориями, включая выплату пенсий и иных выплат населению" исключительно в рамках возобновления "налогообложения в рамках правового поля Украины". Другими словами, в ОРДЛО должна восстановиться система банков Украины, при этом оккупированные части Донецкой и Луганской областей должны возобновить отчисления в госбюджет, в местные бюджеты и ПФУ.

Ни о каком "сотрудничестве" с созданным оккупантами "ЦРБ" речи в соглашениях не идет.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если не сработает ни один из вариантов урегулирования ситуации на Донбассе, на всеукраинский референдум может быть вынесен вопрос возведения "стены" на границе с оккупированными территориями.