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В России странно ответили на претензии Зеленского по поводу раздачи паспортов РФ жителям ОРДЛО

В России странно ответили на претензии Зеленского по поводу раздачи паспортов РФ жителям ОРДЛО
Обновлено 23:01 Сб, 26 Июнь 2021 Телеграф Фото: Твиттер

Россия расценила, как "странное" заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что раздача паспортов РФ на оккупированных территориях Донбасса противоречит Минским соглашениям. 

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий приведен пресс-службой ведомства. 

Захарова заявила, что "претензии В.Зеленского понять трудно", поскольку право предоставлять гражданство является "суверенной прерогативой суверенных государств". 

В российском МИД заявили, что паспортизацию жителей ОРДЛО они расценивают, как "вынужденную гуманитарную меру" и обвинили Киев в "блокаде региона". 

После этого Захарова обвинила Украину в невыполнении Минских соглашений, а также указала на Польшу, Венгрию и Румынию, которые "в больших количествах выдают" свои паспорта украинцам. 

Оккупанты Донбасса решили шантажом заставить людей оформлять "паспорта ДНР"

Как сообщалось ранее, по оценкам СНБО, Россия выдала более 630 тысяч паспортов жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. 

При этом данные т.н. "ДНР" и России по количеству паспортов сильно расходятся. Если данные РФ примерно совпадают с данными СНБО, то боевики называют цифру почти в три раза меньше. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,187

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Россия, Донбасс, Владимир Зеленский, Мария Захарова, ОРДЛО.
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