В России странно ответили на претензии Зеленского по поводу раздачи паспортов РФ жителям ОРДЛО

Россия расценила, как "странное" заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что раздача паспортов РФ на оккупированных территориях Донбасса противоречит Минским соглашениям.

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий приведен пресс-службой ведомства.

Захарова заявила, что "претензии В.Зеленского понять трудно", поскольку право предоставлять гражданство является "суверенной прерогативой суверенных государств".

В российском МИД заявили, что паспортизацию жителей ОРДЛО они расценивают, как "вынужденную гуманитарную меру" и обвинили Киев в "блокаде региона".

После этого Захарова обвинила Украину в невыполнении Минских соглашений, а также указала на Польшу, Венгрию и Румынию, которые "в больших количествах выдают" свои паспорта украинцам.

Как сообщалось ранее, по оценкам СНБО, Россия выдала более 630 тысяч паспортов жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

При этом данные т.н. "ДНР" и России по количеству паспортов сильно расходятся. Если данные РФ примерно совпадают с данными СНБО, то боевики называют цифру почти в три раза меньше.