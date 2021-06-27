Могилу Кернеса засыпали шикарными букетами цветов: что произошло (фото)

В Харькове на могилу экс-мэра города Геннадия Кернеса пришло множество людей с цветами.

Об этом 27 июня сообщили в местном Телеграм-канале "ХС Харьков".

Все дело в том, что в єтот день бівшему харьковскому градоначальнику могло исполниться 62 года.

Сообщалось, что на кладбище собралась семья и родственники мэра, а также руководство города, его друзья, и харьковчане.

Люди возложили цветы к могиле Кернеса.

Кадры с места событий:

Фото букета, который приготовила жена Кернеса Оксана Гайсинская:

Отметим, что бывший харьковский мэр Геннадий Кернес умер 16 декабря 2020 года в берлинской клинике "Шарите" из-за осложнений после коронавируса.

Напомним, что в Харькове готовятся увековечить память мэра Геннадия Кернеса. Ему планируют посмертно дать звание почетного гражданина и повесить в городе мемориальную доску.