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Хотел побить свой рекорд: выяснились подробности трагедии с бегуном на марафоне во Львове

Хотел побить свой рекорд: выяснились подробности трагедии с бегуном на марафоне во Львове
Обновлено 20:10 Сегодня Телеграф

Во Львове 27 июня провели полумарафон - забег на расстояние в 21 километр. Однако событие омрачила смерть одного из участников.  

Как сообщает ZAXID.net, для 23-летнего парня участие в подобных мероприятиях было не первым. 

В частности, генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий сообщил, что молодой человек, чье имя не разглашается, ранее пробежал киевский марафон в 2019 году. 

Черницкий говорит, что умерший бегун стремился улучшить свой результат и на львовском полумарафоне пробежал 15 километров за час и пятнадцать минут. 

Парень потерял сознание, когда ему оставалось до финиша всего 200 метров. К нему сразу же подбежали медики, которые пытались привести его в чувства, однако их усилия оказались тщетными. 

В Run Ukraine напомнили, что ответственность за состояние здоровья бегунов лежит на самих бегунах, но вместе с тем заверили, что родителям парня окажут помощь. 

Издание сообщает, что родители молодого человека живут в Кривом Роге, а сам он обитал во Львове. 

Как сообщалось ранее, в Кропивницком почти месяц искали пропавшего бойца спецназа

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,904

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Львов, Марафон, Run Ukraine.
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