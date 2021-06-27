Хотел побить свой рекорд: выяснились подробности трагедии с бегуном на марафоне во Львове

Во Львове 27 июня провели полумарафон - забег на расстояние в 21 километр. Однако событие омрачила смерть одного из участников.

Как сообщает ZAXID.net, для 23-летнего парня участие в подобных мероприятиях было не первым.

В частности, генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий сообщил, что молодой человек, чье имя не разглашается, ранее пробежал киевский марафон в 2019 году.

Черницкий говорит, что умерший бегун стремился улучшить свой результат и на львовском полумарафоне пробежал 15 километров за час и пятнадцать минут.

Парень потерял сознание, когда ему оставалось до финиша всего 200 метров. К нему сразу же подбежали медики, которые пытались привести его в чувства, однако их усилия оказались тщетными.

В Run Ukraine напомнили, что ответственность за состояние здоровья бегунов лежит на самих бегунах, но вместе с тем заверили, что родителям парня окажут помощь.

Издание сообщает, что родители молодого человека живут в Кривом Роге, а сам он обитал во Львове.

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