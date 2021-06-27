На полумарафоне во Львове произошла трагедия с молодым участником

Во Львове, во время полумарафона умер 23-летний парень. Умерший не добежал до финиша 200 метров.
Об этом 27 июня в Фейсбуке сообщил мэр Львова Андрей Садовой.
Практически у финиша на полумарафоне скончался парень 23 лет.
Прибывшие на место инцидента сотрудники "скорой помощи" констатировали его смерть.
Фото с места событий, снятое очевидцами:
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27 июня в Одессе из-за сильного ливня самолеты, летевшие из Греции и Бельгии не сумели приземлиться и сели в Молдове.