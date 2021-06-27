На полумарафоне во Львове произошла трагедия с молодым участником

Во Львове, во время полумарафона умер 23-летний парень. Умерший не добежал до финиша 200 метров.

Об этом 27 июня в Фейсбуке сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

Практически у финиша на полумарафоне скончался парень 23 лет.

Прибывшие на место инцидента сотрудники "скорой помощи" констатировали его смерть.

Фото с места событий, снятое очевидцами:

Напомним, что ранее "Телеграф" решил собрать топ советов, о том, как пережить жаркую погоду, "Телеграф" подготовил инструкцию, как не стать жертвой теплового удара.

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27 июня в Одессе из-за сильного ливня самолеты, летевшие из Греции и Бельгии не сумели приземлиться и сели в Молдове.