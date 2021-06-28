"А что, так можно было?": водитель автобуса обманул людей на деньги (видео)

Водитель автобуса Харьков - Одесса попал в скандал. Мужчина набрал полный автобус пассажиров вместе со стоячими местами.

Об этом 28 июня сообщили в Телеграм-канале "Харьков 1654".

"А что, так можно было?" подумал водитель, читая новости про скандал со SkyUp.

"Специально брал дорогие билеты на КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ автобус Mercedes, с вайфаем, с зарядками и водой!

По итогу ЗАПИХНУЛИ нас в старый ржавый автобус, без всего выше перечисленного! Жара была невыносимая... И водитель еще по дороге подобрал кучу людей, которые ехали все это время стоя до Днепра.

Уже молчу, что водитель пропустил один поворот на трассе и нам пришлось еще делать круг, а это лишних 2 часа 20 минут в этом аду.

И апогеем этой поездки стало то что мы ночью сломались в поле (простояли 30 минут), пока не подъехал другой автобус и тот водитель помог починить автобус", — рассказал один из пассажиров.

В то же время на все звонки в диспетчерскую, людям отвечали, что приняли жалобу и будут разбираться.

Видео с места событий:

Напомним, что ранее самолет авиакомпании SkyUp вылетел из аэропорта Харькова в Турцию, не взяв на борт около 30 пассажиров.

В то т же день пассажиров рейса Харьков-Тиват остановили на регистрации и отправили делать тесты на коронавирус при то, что они были не нужны.