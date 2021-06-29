На автодороге Киев - Чоп близ столицы столкнулись грузовик и автобус с пассажирами: подробности (фото)

В Киеве на 20 км автодороги Киев - Чоп произошло ДТП: водитель грузовика Volvo столкнулся с автобусом Neoplan.

Об этом 29 июня сообщили в Телеграм-канале Полиции Киевщины.

Авария произошла около 4 утра. Причиной столкновения стало нарушение ПДД.

Согласно предварительным данным, водитель Volvo не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом Neoplan. В результате ни один из 40 пассажиров не пострадал.

В ДТП пострадал только пассажир грузовика Volvo, однако от госпитализации он отказался.

Сейчас на месте работают следователи и патрульные.

Кадры снятые на месте инцидента:

Напомним, что 26 июня, в Днепре произошло ДТП, в котором пострадали двое человек.

28 июня в турецкой провинции Айдын, неподалеку от города Сёке, в ДТП попал микроавтобус с украинскими туристами.