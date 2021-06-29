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"Сережка Лещенко покусал?": "Укрзализныця" попала в новый скандал с Крымом (фото)

"Сережка Лещенко покусал?": "Укрзализныця" попала в новый скандал с Крымом (фото)
Обновлено 19:32 Сегодня Телеграф

В Украине разгорается скандал из-за продажи российской прессы на территории железнодорожного вокзала Киева.

Об этом факте в Facebook сообщил журналист Александр Шарипов.

"А вообще это норм, на Центральном железнодорожном вокзале Киева продается российская пресса, где Крым обозначен "в составе РФ"?" – написал он.

Скандал с Крымом

На опубликованных кадрах действительно видно действительно новости на русском языке. Причем на одном из снимков хорошо видно карту России с Крымом, хотя Крым есть, был и будет украинским.

В комментариях к посту "Укрзализныця" отреагировала на инцидент следующими словами:

"Добрый день, уважаемый Александр! Спасибо Вам за сигнал! Информация принята к сведению. Вопрос передано специалистам соответствующего подразделения для решения данной ситуации",- ответили в ведомстве.

Но пользователи решили "осадить" пресс-службу предприятия, отметив, что подобные инциденты далеко не редкость.

"У вас что ни день, то зашквары и извинения. Это у вас так всегда или Сережка Лещенко покусал? У него любимый человек тоже Рашку любит", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", "Укрзализныця" попала в скандал с картой расположения станций на юго-западном направлении, где аннексированный Крым оказался на территории Южного Федерального округа в России.

Также адвокат президента США Руди Джулиани опубликовал видео о коррупции, которое проиллюстрировано картой Украины без аннексированного РФ Крыма.

 

 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 339

Все по теме:

Укрзализныця, Крым, Скандалы, Аннексия Крыма.
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