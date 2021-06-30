"Попортили пиджачок Brioni": депутата от ОПЗЖ облили мочой в центре Харькова (видео)

Депутата городского совета Харькова Анатолия Родзинского облили неизвестной жидкостью. Об этом стало известно из соцсетей. Произошла ситуация возле здания областной администрации.

В Телеграмм-канале на котором разместили видео инцидента, отметили, что в бутылке была моча.

Как написал сам депутат в соцсети Facebook, ему испортили "пижжачок Brioni", стоимостью 60 тысяч гривен. В этой ситуации Анатолий Родзинский обвинил организацию "Традиция и порядок", которая по его словам нанята новым руководством города.

В организации "Традиция и порядок" на заявление Анатолия Родзинского отреагировали репостом из другой группы, в котором высказали предположение, что сделано это было ради хайпа и напомнили, что ранее на Родзинского уже нападали.

Под самим постом депутата мнения разделились. Часть комментаторов пожалела пиджак, также порекомендовали нанять охрану.

Ранее Родзинский прославился тем, что требовал включить себя в комиссию по архитектуре, градостроительству и земельных отношений, "потому что это коррупционная сфера". Также на депутата горсовета в 2015 году напали. Он тогда был кандидатом на пост городского головы.