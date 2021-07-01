Организму было 60 лет: умерла единственная в Украине девочка с синдромом преждевременного старения

В Виннице 30 июня умерла 10-летняя Ирина Химич, которая болела прогерией - синдромом преждевременного старения.

Об этом на своей странице в Facebook написала ее мама.

"Ирочка умерла. Вчера остановилось ее сердце. Извини, солнышко, не смогла в этот раз тебя спасти", - написала Дина Химич.

До пяти лет врачи не могли понять, что происходит с организмом ребенком. После удалось диагностировать прогерию (синдром Хатчинсона-Гилфорда).

Это редкое генетическое и неизлечимое пока заболевания у детей, во время которого происходит преждевременное старение организма; за год такие пациенты биологически стареют на 8-10 лет.

Несмотря на юный возраст, организму девочки уже более 60 лет. Жизнь девочки поддерживали с помощью медикаментов, средства собирали с помощью волонтеров, организовывали различные благотворительные акции.

Девочка была талантливая - рисовала картины, которые продавали на аукционе. Изготавливала чокеры и женские украшения. А недавно львовское инклюзивное ателье Lady Di начало шить платки с рисунками Ирины. Это были платки с изображением фламинго, именно с этой птицей ассоциировала себя девочка.

Напомним, в Виннице 3-летний малыш выпал с 5-го этажа и остался жив.