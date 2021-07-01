На Донбассе боевики усилили обстрелы - ранен украинский защитник

Днем 1 июля российские наемники обстреляли позиции Вооруженных сил Украины возле Широкино. В результате вражеских обстрелов украинский защитник получил ранение.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Фейсбуке.

"В результате обстрела один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи бойца транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

Украинская сторона уже сообщила представителям ОБСЕ о нарушениях боевиков.

Отметим, в четверг утром местные жители сообщали о массовых взрывах и обстрелах в районе Макеевки, Ясиноватой, Авдеевки и Черемушек. По информации очевидцев, огонь открывают боевики.

Как сообщалось, 28 июня, тяжелые ранения получил доброволец из Беларуси, приехавший помочь Вооруженным силам защищать Украину от российской агрессии.