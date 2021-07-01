Отлетели на несколько метров: в Киеве женщина с коляской попала в аварию (фото)

В четверг, 1 июля, в Киеве, на улице Строителей, женщина с ребенком в коляске попала под машину.

Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" в Telegram-канале.

"Мама с коляской бросилась через дорогу в непредусмотренном месте: от удара отлетели на несколько метров", - рассказали в Telegram-канале.

Удар был достаточно сильным, поскольку и мать, и ребенка госпитализировали.

Женщина-водитель легковушки, под колеса которой попала мама с ребенком, осталась на месте аварии ждать приезда отряда полиции.

Как сообщал "Телеграф", утром в четверг, 1 июля, в Киеве на проспекте Победы, под путепроводом станции метро "Берестейская", произошло ДТП, в котором пострадали два человека – женщина и подросток.

Кроме того, в среду, 30 июня, в Киеве на Воскресенке маршрутное такси на полном ходу врезалось в бетонную осветительную опору, пострадали пять человек.