Размахивал кирпичами как крыльями: в супермаркете Николаева заметили неадекватного покупателя (видео)

Днем в четверг, 1 июля, в Николаеве, в супермаркете на улице Крылова молодой человек в одних шортах бегал по торговому залу, размахивая кирпичами, которые держал в руках.

Об этом сообщают "Новости-N".

В какой-то момент, размахивая кирпичами как крыльями, неадекват едва не разбил пару витрин. В итоге охранник вывел посетителя на улицу, где его передали полицейским. Парень падал на землю и кричал - судя по его поведению, он находился в наркотическом или алкогольном опьянении.

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Как сообщал "Телеграф", на трассе "Одесса-Николаев" неподалеку от Николаева произошло тройное ДТП с участием грузовика, двух автомобилей.

Также в Николаеве правоохранители разыскивали ребенка, который пошел гулять с собакой и домой не вернулся.