Не только зеркала, номера и молдинги: автоворы отличились изобретательностью в Одессе (фото)

На поселке Котовского в Одессе автоворы придумали новый способ "заработка". Они крадут катализаторы с автомобилей. Эта деталь в авто предназначена для очистки вредных выхлопов.

Об этом сообщила одна из пострадавших в местной группе в Facebook.

Катализаторы срезают ради драгоценных металлов, которые находятся внутри. На одной из украинских платформ для продажи встречаются объявления с ценой новой детали от 5 до 9 тыс грн. Об этом вспомнили и комментаторы поста. По их словам, срезанные катализаторы стоят дорого.

Также комментирующие сочувствуют пострадавшим и сетуют на безнаказанность воришек, предлагая устроить самосуд.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Одессе автовор, пытаясь украсть бампер получил выстрел в голову.

Жертвами автоворов становятся разные машины, блогер Александр Барабошко показал, как автоворы "оттюнинговали" его авто.