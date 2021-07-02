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Не только зеркала, номера и молдинги: автоворы отличились изобретательностью в Одессе (фото)

Не только зеркала, номера и молдинги: автоворы отличились изобретательностью в Одессе (фото)
11:13 Сегодня Телеграф Поселок Котовского

На поселке Котовского в Одессе автоворы придумали новый способ "заработка". Они крадут катализаторы с автомобилей.  Эта деталь в авто предназначена для очистки вредных выхлопов. 

Об этом сообщила одна из пострадавших в местной группе в Facebook. 

одесса катализатор

Катализаторы срезают ради драгоценных металлов, которые находятся внутри. На одной из украинских платформ для продажи встречаются объявления с ценой новой детали от 5 до 9 тыс грн. Об этом вспомнили и комментаторы поста. По их словам, срезанные катализаторы стоят дорого. 

драгметаллы в катализаторе

 Также комментирующие сочувствуют пострадавшим и сетуют на безнаказанность воришек, предлагая устроить самосуд. 

самосуд одесса

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Одессе автовор, пытаясь украсть бампер получил выстрел в голову. 

Жертвами автоворов становятся разные машины, блогер Александр Барабошко показал, как автоворы "оттюнинговали" его авто.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 181

Все по теме:

Одесса, Автомобили, Воры, Катализатор.
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