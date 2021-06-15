В Одессе мужчина получил выстрел в голову после попытки украсть бампер (фото 18+)

В Одессе в Малиновском районе произошло ЧП: мужчина, который попытался украсть бампер автомобиля получил пулю в голову.

Об этом 15 июня сообщили в местном Телеграм-канале "7 канал Одесса".

Инцидент произошел, когда молодой парень попытался снять бампер с машины и это увидел ее владелец. Мужчина произвел выстрел и попал прямо в голову вору. Также сообщается, что мужчина якобы скончался от пулевого ранения в область подмышки. По предварительным данным, стрелку 28 лет, погибшему - 19.

Фото с места событий:

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