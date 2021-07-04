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Появилась ориентировка на "стрелка" в запорожском ресторане "Аристократ"

Появилась ориентировка на "стрелка" в запорожском ресторане "Аристократ"
Обновлено 13:04 Сегодня Телеграф

Как уже сообщалось ранее, ночью 4 июля в ресторане "Аристократ" на проспекте Маяковского в г. Запорожье застрелили мужчину 1989 г. рождения.

Стрелок скрылся, его разыскивают правоохранители. В полиции опубликовали ориентировку на преступника.

Согласно данным полиции, умышленное убийство совершил житель Запорожья Литвиненко С.Ю 1995 г. рождения.

Известно, что подозреваемый передвигается на автомобиле Lexus RX350 черного цвета. Полиция просит общественность помочь в поисках подозреваемого.

Напомним, 30 июня в Московском районе Харькова произошла стрельба - подстрелили замдиректора охранного агентства Артема Мошенского. 

20 июня в Харькове помощник народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Куницкого Дмитрий Никонов ранил человека на парковке.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Полиция, Запорожье, Стрельба, Стрельба в Запорожье.
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