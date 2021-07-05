"Это экостиль от дыры": в сети показали, во что превратился автовокзал "Западный" в оккупированном Донецке (фото)

Донецкий автовокзал "Западный" после начала войны начал переживать далеко не лучшие свои дни.

Фотографиями того, во что он превратился за годы оккупации поделился местный блогер, пишущий под никнеймом donetchanyn.

"Донецк. Автовокзал "Западный" до и после прихода "русского мира", - подписал снимки он.

На кадрах видно, что в настоящее время остановки автовокзала разрушены и покрываются ржавчиной, а от самого здания не осталось ничего, кроме заросшего сорняками каркаса.

Пользователи сети успели пошутить о том, что это "экостиль".

Как сообщалось ранее, не один лишь автовокзал в Донецке пришел в запустение после начала оккупации.

Например, не лучшие дни переживает стадион "Олимпик", на котором тренировался ФК "Шахтер".

Да и другие здания в некогда оживленном городе-миллионнике медленно, но уверенно разрушаются.