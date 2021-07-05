В одной из областей Украины за сутки не зафиксировали ни одного случая Covid-19

Ни одного подтвержденного - в Черниговской области не зарегистрировали ни единого случая коронавируса за 4 июля. Также пустыми в таблице Министерства охраны здоровья остались графы умерших и выздоровевших в области.

Об этом сообщает официальный сайт МОЗ.

Накануне в регионе выявили 3 случая коронавируса. Также среди лидеров по снижению темпов заболеваемости, согласно данным МОЗ, Закарпатская область (1 новый случай), Волынская, Луганская, Ровенская, Черновицкая и Хмельницкая области - по 2 случая.

Ранее "Телеграф" сообщал, что коронавирус резко пошел в Украине на убыль- выявлено всего 244 подтвержденных случая. За сутки 4 июля в стране провели 17 351 тест на Covid-19.

Также, компания Pfizer сделали заявление по трагедии на Винничине, где мужчина умер после вакцинации.