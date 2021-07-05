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Обезглавленное тело мужчины нашли на кладбище в Киеве: подробности

Обезглавленное тело мужчины нашли на кладбище в Киеве: подробности
19:42 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

3 июля вечером, полиция получила сообщение о том, что на одном из кладбищ Киева обнаружено тело мертвого мужчины.

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска в своем Telegram-канале в понедельник.

"Прибывшие на место происшествия правоохранители увидели ужасное зрелище - тело убитого было обильно покрыто многочисленными колото-резаными ранениями различной локации и различных размеров, а части головы вообще не было", - говорится в сообщении.

Рядом с телом находился окровавленный деревянный крест, которым, вероятно, и разбили голову погибшему.

Полицейские выяснили, что погибшим был бездомный, который жил на том самом кладбище. 

Правоохранители провели расследование и нашли виновного в убийстве бездомного. Им оказался ранее судимый 29-летний мужчина. 

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"Нелюдь в содеянном сознался и объяснил, что убил мужчину во время внезапно возникшего конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Убивал тем, что было "под рукой", - говорится в сообщении.

Задержанном объявили о подозрении в убийстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. 

Ранее "Телеграф" сообщал об убийстве в Одессе, в котором четверо молодых людей заранее спланировали и осуществили убийство мужчины, закопав его тело в заброшенном здании.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Киев, Убийство, Кладбище, Бездомный.
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