Под Ровно шесть часов искали заблудившуюся в лесу девочку (фото, видео)

Под Сарнами (Ровенская область) 8-летняя девочка собирала с родителями в лесу грибы, отстала от них и заблудилась. Ребенка искали несколько часов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Девочка пропала около двух часов дня в понедельник, 5 июля. Сначала родители пытались разыскать ее самостоятельно, но когда их поиски не увенчались успехом, обратились за помощью к полицейским. Те тут же подключились к поискам.

Как выяснили полицейские, девочка была в лесу вместе с родителями и сестрой. Дети отошли от взрослых подальше. Вскоре старшая сестренка приказала младшей возвращаться к родителям, однако дорогу к ним ребенок так и не нашел. Почти шесть часов девочка блуждала по лесу, пока не услышала, что рядом есть люди.

Полицейские и лесоводы привезли ребенка к месту жительства и передали взволнованным родителям. Чтобы отвлечь девочку от пережитого, полицейские угостили ребенка сладостями и подарили куклу.

Как сообщал "Телеграф", в воскресенье, 27 июня, в Киеве пропал 5-летний мальчик. Утром в понедельник, 28 июня, ребенка удалось отыскать.

А на Волыни за 4 часа нашли второклассника, который заблудился в лесу и 15 часов ходил по неизвестной местности и даже ночевал возле болота за десять километров от дома.

Также в Ровенской области потерялся 3-летний ребенок, собиравший грибы с отцом. Позже его нашли.