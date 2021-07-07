В Киеве идет спецоперация "Гром": в перестрелке пострадали копы (фото)

7 июля в Киеве произошла перестрелка копов с неизвестными, в результате чего в столице оперативно ввели спецоперацию "Гром".

Как сообщают местные Телеграмм-каналы, по предварительной информации, преступники ранили на Голосеевском проспекте, 58 двоих полицейских, после чего скрылись.

Сотрудников правоохранительных органов увезла скорая, а стрелков пытаются задержать.

На момент выхода новости в полиции подробности не раскрывают. Больше читайте на нашем сайте позже.

Напомним, в киевском ТРЦ, который расположен на Оболонском проспекте, произошла перестрелка, в результате чего в больницу госпитализировали 25-летнего мужчину.

Также мы сообщали, что на территории Киевской области введен план-перехват из-за перестрелки, которая произошла в Броварах. Часть участников была задержана полицией на месте происшествия.