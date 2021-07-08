Состояние тяжелое: на Львовщине 9-летний ребенок попал в реанимацию из-за нападения змеи

В среду, 7 июля, в 21:40 в реанимацию Дрогобычской детской больницы привезли 9-летнего мальчика, которого укусила змея.

Как сообщили во Львовском облуправлении, пресмыкающееся укусило ребенка за палец руки. В результате, мальчику стало плохо, медики оценивают его состояние как тяжелое.

Спасатели предупреждают украинцев быть как можно более внимательными и остерегаться змей, отправляясь на отдых на природе.

К слову, этим летом в результате укусов змей только во Львовской области уже пострадало несколько детей, и последствия были не из легких.

В частности, 25 июня в селе Верхнячка Стрыйского района гадюка укусила за стопу 15-летнюю девочку. Она также попала в реанимацию в тяжелом состоянии.

Напомним, "Телеграф" составил подробную инструкцию, как не стать жертвой укуса змеи. В группу риска тех, кто больше всех подвержен укусам, попадают дети и пожилые люди. Чтобы не наскочить на змею ненароком, лучше предварительно осмотреть место для отдыха в лесу, где собираетесь остановиться. Если же змея уже укусила, то ни в коем случае не прижигайте место укуса, не пейте алкоголь и не высасывайте яд из раны. Самые важные шаги - в нашей инфографике.