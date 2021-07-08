Кричал про "российский" Крым: в харьковском баре ночью произошла поножовщина (видео)

В четверг, 8 июля, около 4:00 в центре Харькова в районе площади Павловской произошла поножовщина из-за слов о Крыме.

Видео с места событий опубликовал Телеграмм-канал "Труха".

На записях видно, как пострадавший парень, которого, со слов очевидцев, ранили ножом возле бара "Молодость", кричит с окровавленной рукой, что "Крым - российский". Говорят, именно из-за этого и произошел конфликт, который завершился поножовщиной, скорой и приездом полиции.

В комментариях же харьковчане также начали скандалить из-за Крыма, выражая разные мнения о его оккупации Россией, а также пошутили, что в харьковской потасовке виноват президент РФ Владимир Путин.

Напомним, в горсовете Харькова произошла потасовка с участием нардепов.

Также "Телеграф" сообщал, что в Харькове мужчина остановил движение железнодорожного транспорта после того, как поссорился с продавцом магазина и залез на крышу железнодорожной платформы, откуда начал кричать во все горло, что перегрызет себе вены.