На Прикарпатье произошло отравление несовершеннолетних

В Ивано-Франковской области полиция устанавливает обстоятельства массового отправления граждан.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области в Facebook.

Отравление произошло 7 июля в частной усадьбе в Надворнянском районе области. К данному заведению немедленно выехали сотрудники полиции.

В больницу обратились двое несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет и один взрослый. Поставлен диагноз пищевая токсикоинфекция.

В настоящее время все госпитализированы, их состояние стабильное.

По данному факту следственными начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Отметим, как сообщал "Телеграф", 6 июля на Винничине в местном кафе взрослые и дети отравились "фирменным" салатом.

А ранее в популярном ресторане Харькова более 80 человек отравились суши.