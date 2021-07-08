В полиции рассказали,какой срок грозит стрелку, ранившему копа в Киеве

Следователи полиции Киева объявили о подозрении мужчине, который в среду, 7 июля, ранил полицейского и гражданского.

Об этом сообщает в четверг, 8 июля, пресс-служба МВД Украины в своем Telegram-канале.

Следователи объявили задержанному мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч. 2 ст. 15 п.1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"За совершенное мужчине может грозить пожизненное заключение", - подчеркнули в министерстве.

В МВД также сообщают о том, что подготовлено ходатайство в районный суд Киева для избрания задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Между тем стало известно о состоянии раненого полицейского Сергея Василенко. Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины со ссылкой на первого замначальника Алексея Билошицкого, пострадавший коп чувствует себя хорошо и говорит, что уже хочет назад на службу.

Ранее "Телеграф" сообщал о подробностях перестрелки копов с преступником, в результате чего в столице ввели спецоперацию "Гром". В результате стрельбы, которая произошла в Голосеевском районе Киева, были ранены два человека. Мужчина попал гражданскому в лицо и полицейскому - в руку. В последствии преступник был задержан.