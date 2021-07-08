Она сказала "да": на Atlas Weekend парень сделал предложение девушке на сцене перед тысячами зрителей (видео)

Третий день музыкального фестиваля Atlas Weekend ознаменовался не только отличной музыкой, но и романтическим событием - парень по имени Юрий со сцены сделал предложение руки и сердца своей девушке и она согласилась.

Об этом передает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Сие знаменательное событие произошло во время выступления группы "Порнофильмы" вечером в четверг.

"Вместо тысячи громких слов - выходи за меня, любовь", - сказал в микрофон Юрий своей девушке и встал на колено.

Публика, в основном девушки, собравшиеся у сцены послушать музыкантов, крайне эмоционально и бурно отреагировали на предложение руки и сердца.

Девушка несколько секунд пребывала в шоке от происходящего, однако быстро пришла в себя и бросилась в объятия своему жениху под бурные овации как музыкантов, так и зрителей.

Как сообщалось, ранее в четверг на Atlas Weekend отметилась российская группа Wildways, исполнившая песню "put in" со словами "у царя не стоит". При этом перед и после исполнения песни публика активно скандировала уже знаменитую нецензурную кричалку футбольных фанов про президента РФ Владимира Путина.