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Она сказала "да": на Atlas Weekend парень сделал предложение девушке на сцене перед тысячами зрителей (видео)

Она сказала "да": на Atlas Weekend парень сделал предложение девушке на сцене перед тысячами зрителей (видео)
23:52 Чт, 8 Июль 2021 Телеграф иллюстративное фото

Третий день музыкального фестиваля Atlas Weekend ознаменовался не только отличной музыкой, но и романтическим событием - парень по имени Юрий со сцены сделал предложение руки и сердца своей девушке и она согласилась.

Об этом передает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Сие знаменательное событие произошло во время выступления группы "Порнофильмы" вечером в четверг.

 "Вместо тысячи громких слов - выходи за меня, любовь", - сказал в микрофон Юрий своей девушке и встал на колено.

Публика, в основном девушки, собравшиеся у сцены послушать музыкантов, крайне эмоционально и бурно отреагировали на предложение руки и сердца.

Девушка несколько секунд пребывала в шоке от происходящего, однако быстро пришла в себя и бросилась в объятия своему жениху под бурные овации как музыкантов, так и зрителей.

Как сообщалось, ранее в четверг на Atlas Weekend отметилась российская группа Wildways, исполнившая песню "put in" со словами "у царя не стоит". При этом перед и после исполнения песни публика активно скандировала уже знаменитую нецензурную кричалку футбольных фанов про президента РФ Владимира Путина.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Киев, Сцена, Atlas Weekend, предложекние.
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