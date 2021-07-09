Киевскому стрелку, ранившему полицейского, избрали меру пресечения

В среду, 7 июля, в Голосеевском районе Киева полицейские прибыли на вызов в дом, где происходил конфликт. В результате хозяин одной из квартир выстрелил в сторону правоохранителей из охотничьего ружья.

В итоге один из полицейских получил ранение руки, кроме того пострадали еще два человека.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на срок в два месяца - до 5 сентября.

Там также напомнили, что его обвиняют в покушении на жизнь полицейского при исполнении (ст. 348), санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

Также ему инкриминируют покушение на убийство двух человек (ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст. 115), что тоже грозит сроком от 7 до 15 лет.

Как сообщалось ранее, в полиции рассказали, что раненный полицейский чувствует себя хорошо.