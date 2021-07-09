Негодяя, который едва не зарезал двухлетнего сына экс-сожительницы, взяли под стражу

Пока в Днепре медики спасают жизнь двухлетнему Мише, которому тяжкие ранения ножем нанес бывший сожитель его мамы, Софиевский районный суд Днепропетровской области избирал меру пресечения самому неадеквату. Суд арестовал подозреваемого на два месяца без права внесения залога.

Как выглядит человек, который держал в заложниках двоих малолетних детей и одного из них едва не отправил на тот свет, и как объясняет свои действия, помог увидеть на своем Телеграм-канале днепропетровский блогер Алексей Таймурзин.

-В принципе, я шел к детворе (детям бывшей сожительницы – Авт.) с хорошими намерениями, поиграть, - уверяет суд Сергей Федотов. – Я думал, там тесть находится, не на работе. Я пришел, они одни дома, как оказалось. У меня произошел конфликт с Мариной Петрухиной (мамой детей – Авт.). И в процессе всего я ей говорю, что, "ты знаешь, у меня чуть-чуть бывает, похрамывает психика, но ты меня не доводи". Но не получилось. Получилось так, что получился этот исходный случай. Я прекрасно эту картину до сих пор вижу перед глазами, но объяснить сам поступок не могу, что меня толкнуло на это. Я не отказываюсь от того, что я так сделал. И в тот момент, когда меня искали, я сидел на чердаке, видел, что меня ищут, но у меня мыслей вообще никаких не было, ни бежать куда-то... Я просто сидел и не знал, что мне делать. И там был вопрос, когда я давал пояснения, мог бы я убить его или нет. Я его убить не хотел, мне ничего не помешало бы полностью весь нож в него втолкнуть, но я его не хотел убить. Я помню, что всаживал в него лезвие, но почему этот поступок произошел – объяснить не могу".

Сама мама троих детей призналась ТСН, что экс-сожитель, с которым она рассталась в мае этого года, уверял ее в своей любви, настаивал, чтобы она к нему вернулась, и сказал "что хочет ей сделать больно, чтобы она его запомнила".

Перед тем, как сбежать из дома, где мучил детишек, ранее судимый мужчина обыскал квартиру и стащил еще 700 гривен – объяснил: "привычка".

В совокупности, по четырем статьям УК Украины, которые ему инкриминируются (вымогательство, покушение на убийство, незаконное лишение свободы и кража имущества), ему грозит пожизненное заключение.

Фото и видео Алексея Таймурзина