Скачать
Воскресенье, 11.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Макгрегор сломал ногу в бою с Порье, американцу засчитали победу техническим нокаутом (видео)
Макгрегор сломал ногу в бою с Порье, американцу засчитали победу техническим нокаутом (видео)
Коронавирус в Украине: госпитализированных больше, чем новых случаев заражения
Коронавирус в Украине: госпитализированных больше, чем новых случаев заражения
Власти ЮАР хотят разрешить в стране многомужество
Власти ЮАР хотят разрешить в стране многомужество
Отец с шестилетним ребенком пострадали в ночном ДТП под Киевом (фото)
Отец с шестилетним ребенком пострадали в ночном ДТП под Киевом (фото)

Шестеро детей и взрослый оказались в водной ловушке из-за внезапно вышедшей из берегов реки на Прикарпатье (видео)

Шестеро детей и взрослый оказались в водной ловушке из-за внезапно вышедшей из берегов реки на Прикарпатье (видео)
09:41 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

В Ивано-Франковской области семь человек, в том числе шесть детей, оказались на острове образовавшегося из-за разлива реки. Для их спасения пришлось вызывать спасателей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел вечером, 10 июля, возле села Пней Надвирнянского района Ивано-Франковской области. В этой местности прошли сильные ливни, из-за чего резко поднялся уровень воды в реке Быстрица Надворнянская.

На мели, примерно в 8 м от берега, находились 6 детей, от 7 до 12 лет, и один взрослый. Они не могли самостоятельно добраться до берега и выбраться из водоема.

Через час, в 20:53, их спасли сотрудники ГСЧС. К спасательным работам привлекалось 10 человек и 3 единицы техники (в том числе 1 лодка). К счастью, все дети в удовлетворительном состоянии.

Затопленные дома и размытые дороги: в Закарпатской области прошли сильные ливни (фото)

Напомним, как писал "Телеграф", в Ивано-Франковской области достали из реки тело 12-летнего мальчика, который поскользнулся и упал в воду.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
Просмотры: 1,008

Все по теме:

Вода, Ивано-Франковская область, ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "АлкоГетто": очередная массовая драка произошла на Подоле в Киеве (видео)
02 Не хотели колоться "Спутником": тысячи москвичей часами простояли в очереди за другой вакциной, всем не хватило (видео)
03 Во Франции внезапно умер украинский журналист Андрей Лавренюк
04 Популярное средство для лечения COVID-19 признано бесполезным
05 СМИ: угодивший в скандал с ДТП нардеп Юрченко вновь сел за руль (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Во Франции внезапно умер украинский журналист Андрей Лавренюк
Во Франции внезапно умер украинский журналист Андрей Лавренюк
&quot;АлкоГетто&quot;: очередная массовая драка произошла на Подоле в Киеве (видео)
"АлкоГетто": очередная массовая драка произошла на Подоле в Киеве (видео)
Как в аду: страшная жара в США привела к масштабным пожарам (фото)
Как в аду: страшная жара в США привела к масштабным пожарам (фото)
Анита Луценко призналась, на сколько похудела после рождения дочери (фото, видео)
Анита Луценко призналась, на сколько похудела после рождения дочери (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь