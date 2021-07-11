Шестеро детей и взрослый оказались в водной ловушке из-за внезапно вышедшей из берегов реки на Прикарпатье (видео)

В Ивано-Франковской области семь человек, в том числе шесть детей, оказались на острове образовавшегося из-за разлива реки. Для их спасения пришлось вызывать спасателей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел вечером, 10 июля, возле села Пней Надвирнянского района Ивано-Франковской области. В этой местности прошли сильные ливни, из-за чего резко поднялся уровень воды в реке Быстрица Надворнянская.

На мели, примерно в 8 м от берега, находились 6 детей, от 7 до 12 лет, и один взрослый. Они не могли самостоятельно добраться до берега и выбраться из водоема.

Через час, в 20:53, их спасли сотрудники ГСЧС. К спасательным работам привлекалось 10 человек и 3 единицы техники (в том числе 1 лодка). К счастью, все дети в удовлетворительном состоянии.

Напомним, как писал "Телеграф", в Ивано-Франковской области достали из реки тело 12-летнего мальчика, который поскользнулся и упал в воду.