Сбежавшего из суда Харькова иностранца задержали: подробности (фото)

Полиция разыскала злоумышленника, который сбежал из-под стражи в харьковском суде.

Как сообщает полиция Харьковской области, беглеца задержали в Киеве по улице Дегтяревской.

Известно, что 8 июля 47-летний гражданин Турции сбежал по окончании заседания суда. Мужчина находился в международном розыске Интерпола за совершение мошенничества в особо крупных размерах.

После объявления решения суда об избрании гражданину меры пресечения в виде содержания под стражей до прибытия конвоя он остался без охраны.

Воспользовавшись этим, правонарушитель выбежал из зала суда и скрылся.

Через несколько дней сотрудникам уголовного розыска удалось его разыскать.

В ближайшее время правонарушитель будет доставлен в Харьков и помещен в следственный изолятор под экстрадиционный арест сроком до 12 месяцев с целью его дальнейшей экстрадиции в Германию. Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, киевскому стрелку, ранившему полицейского, избрали меру пресечения.