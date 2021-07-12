В Китае представили нового человекоподобного робота для дома (видео)

Китайская компания UBTECH Robotics представила новый прототип — человекоподобного робота Walker X. Это обновление робота Walker, который демонстрировался на выставке CES 2020.
Соответствующие видео публикует Телеграмм-канал 360tv.
"Разработчики уверены, что в будущем такие роботы смогут помогать людям в быту и заменять специалистов в опасных условиях", - подписали автора публикацию.
Конкретно этот (Walker X) умеет обходить препятствия, брать в руки предметы и общаться с людьми голосом и световыми индикаторами.
Также в демонстрационном ролике заметны игра в настольную игру с человеком, массаж, поднос вещей.
Напомним, компания Boston Dynamics, которая славиться своими роботами, показала новое достижение своих изобретений.