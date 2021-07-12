Скачать
Понедельник, 12.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
"Новые болезни, экстремизм, голод, расизм и война": ученые назвали угрозы, которые несут человечеству соцсети
"Новые болезни, экстремизм, голод, расизм и война": ученые назвали угрозы, которые несут человечеству соцсети
Зеленский прибыл в Германию: детали визита
Зеленский прибыл в Германию: детали визита
Главные события недели: продление домашнего ареста Медведчуку, убийство президента Гаити, полет Бренсона в космос
Главные события недели: продление домашнего ареста Медведчуку, убийство президента Гаити, полет Бренсона в космос
Тбилиси охвачен протестами после смерти избитого противниками ЛГБТ-марша телеоператора (видео)
Тбилиси охвачен протестами после смерти избитого противниками ЛГБТ-марша телеоператора (видео)

В Китае представили нового человекоподобного робота для дома (видео)

В Китае представили нового человекоподобного робота для дома (видео)
04:38 Сегодня Телеграф

Китайская компания UBTECH Robotics представила новый прототип — человекоподобного робота Walker X. Это обновление робота Walker, который демонстрировался на выставке CES 2020.

Соответствующие видео публикует Телеграмм-канал 360tv.

"Разработчики уверены, что в будущем такие роботы смогут помогать людям в быту и заменять специалистов в опасных условиях", - подписали автора публикацию.

Конкретно этот (Walker X) умеет обходить препятствия, брать в руки предметы и общаться с людьми голосом и световыми индикаторами.

Также в демонстрационном ролике заметны игра в настольную игру с человеком, массаж, поднос вещей.

Не только танцуют: роботов Boston Dynamics научили помогать по дому и сажать цветы

Напомним, компания Boston Dynamics, которая славиться своими роботами, показала новое достижение своих изобретений.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
Просмотры: 135

Все по теме:

Китай, Робот, Walker X, UBTECH Robotics.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучшее доказательство бесполезности "Спутник V": в сети наглядно показали, как рост количества вакцинированных справляется с количеством инфицированных
02 Ксения Мишина показала, как выглядел Александр Эллерт в молодости: "Да что вы знаете о моде"
03 Главный тренер англичан провокационно назвал Италию "союзником Германии во Второй мировой войне"
04 Финал Евро-2020 был приостановлен из-за выбежавшего на поле фаната (видео)
05 Стерлинг "нырнул" в финале Евро-2020: реакция сети (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кулеба рассказал подробности встречи Зеленского и Тихановской в Литве
Кулеба рассказал подробности встречи Зеленского и Тихановской в Литве
Яблоку негде упасть: одесский пляж переполнен отдыхающими (видео)
Яблоку негде упасть: одесский пляж переполнен отдыхающими (видео)
Жара и грозы: в понедельник в Украине местами палящий зной разбавится дождями
Жара и грозы: в понедельник в Украине местами палящий зной разбавится дождями
День Петра и Павла: народные приметы и запреты 12 июля
День Петра и Павла: народные приметы и запреты 12 июля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь